Neuzugang am Valznerweiher: Bayern-Juwel wechselt zum 1. FC Nürnberg

Timothy Tillman wechselt nach Nürnberg



Rückkehr an alte Wirkungsstätte



red/tu

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg rüstet weiter für die kommende Bundesliga-Saison auf. Die Mittelfranken sicherten sich die Dienste eines deutschen U19-Nationalspielers: Timothy Tillman wechselt per Leihe für ein Jahr an den Valznerweiher. Der Youngster kommt vom FC Bayern München Der gebürtige Nürnberger kennt sich bestens aus in Mittelfranken: Einst spielte er in Zirndorf, Feucht und Fürth, ehe er sich 2015 in die bayerische Landeshauptstadt verabschiedete. Zu seiner Rückkehr sagte er: "2008 wäre ich fast schon mal beim Club gelandet. Schön, dass es jetzt geklappt hat. Als Franke kenne ich natürlich die große Geschichte dieses Vereins, jetzt hoffe ich, dass ich meinen Teil zu einem erfolgreichen Jahr beitragen kann."Cheftrainer Michael Köllner kennt den Mittelfeldspieler bereits seit den D-Junioren.: "Es freut mich, dass es uns gelungen ist, ihn an den Valznerweiher zu holen. Es wird ein spannendes Projekt mit ihm werden."