Hans-Jörg Criens, ehemaliger Fußballprofi, der unter anderem für den FCN auflief, ist überraschend im Alter von 59 Jahren verstorben. Der FCN bestätigte den Trauerfall auf Twitter, auch die Deutsche Presse-Agentur berichtet. Zuvor hatte die Bild-Zeitung den Todesfall öffentlich gemacht.

Todesursache Herzinfarkt: FCN trauert um Criens

Wie die Bild unter Berufung auf das "persönliche Umfeld von Criens" berichtet, sei der Ex-FCN-Spieler an einem plötzlichen Herzinfarkt gestorben. Der ehemalige Profi spielte jahrelang für Gladbach als Stürmer und erlangt dort Bekanntheit.