FIFA 20: FCN-Fans können zum ersten Mal im Max-Morlock-Stadion spielen

Alle Club-Fans können schon bald im Max-Morlock-Stadion spielen, zumindest in einer simulierten Version. Für das Videospiel FIFA 20 wurde zum ersten Mal das Heimstadion des FCN nachgebildet. In unserem Transfer-Ticker erhaltet ihr die neuesten Infos zum FCN.

Köpfe von FCN-Spielern für neueste FIFA-Version vermessen

Zusätzlich wurden die Köpfe einiger Club-Spieler neu vermessen. Dadurch sollen sie nun noch authentischer und lebensechter erscheinen, erklärt EA. "Lausche den Trommeln, erlebe die Atmosphäre und genieße die ohrenbetäubenden Gesänge aus den weltberühmten Stadien."

Am 27. September 2019 erscheint die neueste Version von FIFA im Handel.

FIFA 20: Ab sofort im Max-Morlock-Stadion spielen

