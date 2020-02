FCN: Zwei Platzverweise, zwei Gegentreffer - Club gibt Spiel gegen Darmstadt aus der Hand

In einer größtenteils ereignisarmen ersten Halbzeit hatte Nikola Dovedan gleich die erste gute Chance der Franken für die Führung genutzt (30. Minute).

Danach erarbeitete sich der FCN leichte Vorteile, musste allerdings nach dem Seitenwechsel jede Menge Nackenschläge hinnehmen, die die Partie letztendlich kippen sollten: Erst soll Club-Verteidiger Sörensen den Darmstädter Dursum im Strafraum umgerissen haben - Sörensen muss mit Rot runter, Ex-Clubberer Tobias Kempe gleicht vom Punkt aus (55.). Dann vergibt Nürnbergs Stürmer Frey die Mega-Chance zur erneuten Führung, als er alleine auf das Gästetor zusteuert und den Ball über das Tor schiebt (62.).

Später Schock für den Club: Darmstadt stellt in der 89. Minute auf 2:1

Und als der Club nach einer halbe Stunde in Unterzahl mit dem 1:1 zufrieden scheint, erzielt Darmstadt-Abwehrmann Dumic fast aus dem Nichts die Führung für den SVD (89.). In der Folge kassierte FCN-Youngster Fabian Nürnberger auch noch die gelb-rote Karte.