FCN zum Siegen verdammt: "Einen Lauf starten, den niemand erwartet"

1.FC Nürnberg gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag:

"Wir arbeiten hart und spielen gut, aber verlieren zu viele Punkte." Ein Fazit, das getrost einem Spieler oder dem Trainer des 1. FC Nürnberg zuzuschreiben wäre. Woche für Woche ist der Club redlich bemüht, den so lang ersehnten und dringend benötigten dritten Bundesliga-Sieg zu schaffen. Mittlerweile sind 18 Spieltage ohne Dreier vergangen. Vereins-Negativrekord.

Auch bei der TSG Hoffenheim, am Sonntag um 15.30 Uhr nächster Gegner des Liga-Schlusslichts, sind die Protagonisten mit dem Saisonverlauf nicht sonderlich zufrieden - was TSG-Stürmer Andrej Kramaric mit seinen Worten nach der 2:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt zum Ausdruck gebracht hatte. "Wir arbeiten hart und spielen gut, aber verlieren zu viele Punkte."

In der Tat stehen die Kraichgauer auf Rang 9 nicht da, wo sie sich selbst verortet sehen: auf einem Europapokal-Platz. Allerdings beträgt der Rückstand auf Bayer Leverkusen und den sechsten Platz nur fünf Punkte. Und mit einem Erfolg gegen den Club würde das Team von Trainer Julian Nagelsmann weiter auf Tuchfühlung zu den Rängen bleiben, die zur internationalen Teilnahme berechtigen. Allerdings unterliegen die Hoffenheimer Leistungen einer gewissen Schwankung.

Großes Lazarett bei der TSG Hoffenheim

Zwar hat Hoffenheim gegen Nürnberg die Favoritenrolle inne, doch das Kräfteverhältnis nivelliert sich. Das liegt einerseits daran, dass das TSG-Lazarett mittlerweile größer ist als das zur Verfügung stehende kickende Personal "Wir trainieren seit drei Wochen mit zwölf Feldspielern", sagte Nagelsmann der Rhein-Neckar-Zeitung.

Andererseits hätte seine Mannschaft, wenn man die offizielle Torschuss-Statistik der Deutschen Fußball Liga (DFL) zurate zieht, mehr Treffer als die bisherigen 47 erzielt haben können. Mit 415 Torschüssen belegen die Hoffenheimer Rang 1 in dieser Kategorie - zusammen mit dem FC Bayern München, der jedoch auf 56 Tore kommt. Neun Treffer weniger bei gleicher Anzahl von Torschüssen bedeuten weniger Effizienz im Abschluss und weniger Punkte insgesamt.

Wie Torabschlüsse und Punkte-Ausbeute zusammenhängen, wird am Beispiel der Nürnberger deutlich: Von den bisherigen 230 Schüssen auf das gegnerische Tor (Platz 18 dieses Rankings) waren nur 18 erfolgreich. Das entspricht einer Treffer-Quote von 7,82 Prozent. Zum Vergleich: Hoffenheim kommt auf 11,32 Prozent.

Nagelsmann spricht von "Seuchen-Saison"

Den Liga-Bestwert hält die Nagelsmann-Elf zudem in der Kategorie "Latten- oder Pfostentreffer". Gleich 17 Mal sprang der Ball vom Aluminium entweder zurück ins Feld oder ins Aus - was unter anderem mit ein Grund dafür ist, dass die Hoffenheimer als die "Remis-Spezialisten" gelten (zehn Unentschieden stehen acht Siegen und sechs Niederlagen gegenüber). Ob des Verletzungs- und Alu-Pechs sah sich Nagelsmann zu der Aussage veranlasst, dass es sich um eine "Seuchen-Saison" handele.

Angesichts der prekären sportlichen Situation wären die Club-Spieler froh, wenn sie im grauen Mittelfeld stünden - oder zumindest nah dran. Für sie geht es in Hoffenheim darum, nicht den Anschluss an Stuttgart (am Freitag beim schwächelnden Tabellenführer Borussia Dortmund) und den FC Augsburg (am Samstag zu Gast bei RB Leipzig) zu verlieren.

Noch sind es sechs Punkte Rückstand auf den VfB Stuttgart, der den Relegationsrang innehat. Acht Zähler sind es auf den FC Augsburg. Mit einem Sieg im Kraichgau würde sich der Abstand zumindest nicht vergrößern. Sollte die Konkurrenz sogar ohne Punkte bleiben, könnten die Nürnberger tatsächlich "einen Lauf starten, den niemand von uns erwartet", wie es Nürnbergs Trainer Boris Schommers formuliert hat.

ein Artikel von Dirk Kaiser

