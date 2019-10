Nürnberg vor 11 Stunden

1. FC Nürnberg

FCN zu Gast bei Erzgebirge Aue: So könnten die Mannschaften am Freitag spielen

Spieltag 10 in der 2. Fußball-Bundesliga führt den 1. FC Nürnberg ins Erzgebirge. Der FCN (Tabellensechster) trifft am Freitagabend auf den aktuellen Tabellenvierten aus Aue. Ein richtungsweisendes Spiel für den Club? So könnten die Mannschaften auflaufen.