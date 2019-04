FCN: Wird Canadi Schommers-Nachfolger in Nürnberg?

Wer wird kommende Saison FCN-Trainer?

Aktuell befindet sich der 1.FC Nürnberg mitten im Abstiegskampf der 1.Fußball-Bundesliga. Fünf Punkte liegt der FCN hinter dem Relegationsplatz. Mit einer kämpferischen Leistung drängte der Club Tabellenführer Bayern München an den Rand einer Niederlage. Rechtsverteidiger Robert Bauer sagte nach dem Spiel: "Wir leben noch!". Neben dem Abstiegskampf laufen hinter den Kulissen die Planungen für die kommende Spielzeit.

Derzeit ist Boris Schommers interimsweise Trainer des FCN. Er folgte auf Michael Köllner, der im Februar 2019 beim Club entlassen wurde. Unabhängig vom Ausgang der Saison könnte Schommers eine Zukunft im Verein haben - möglicherweise sogar als Chefcoach. Allerdings sind auch Positionen als Assistenzcoach oder im Nachwuchsleistungszentrum vorstellbar.

Aktuell brodelt die Gerüchteküche rund um den Chefsessel am Valznerweiher: Der Kicker und die Bild werfen dabei einen neuen Namen in den Ring: Damir Canadi. Der 48-jährige Österreicher ist derzeit Trainer in Griechenland bei Erstligist Atromitos Athen.

Damir Camadi: Vertrag läuft im Sommer aus

Canadis Vertrag in Griechenland läuft im Sommer 2019 aus. Laut Bild-Bericht soll der Österreicher bereits im Sommer 2018 bei Fortuna Düsseldorf im Gespräch gewesen sein, als FCN-Sportdirektor Robert Palikuca die dortigen Planungen mitverantwortete.