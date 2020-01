FCN vor Testspielkracher gegen FC Bayern: Club-Coach Keller freut sich auf "die beste Mannschaft Deutschlands"

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg freut sich nach seiner ersten Trainingswoche in der Wintervorbereitung auf das reizvolle Testspiel gegen Rekordchampion FC Bayern München.

"Es ist schön, dass wir gegen so eine Mannschaft antreten dürfen, aber es wird sicherlich nicht leicht für uns. Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands", sagte Trainer Jens Keller vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr). "Ich möchte diesen Test nutzen, um so viele Spieler wie möglich einzusetzen. Wir wollen uns in unserem Stadion gut präsentieren."