FCN unterstützt schwulen Fußballer: Wer ist der geheime Zweitligaspieler, der sich outen will?

Schwuler Profifußballer will sich bald outen: Seit Anfang Oktober 2019 teilt ein angeblicher Profifußballer, der wohl in der 2. Bundesliga spielt, via Twitter seine Ängste, Sorgen und Bedenken bezüglich seines Outings mit. Seit Samstag (5. Oktober 2019) twittert er regelmäßig und hält die Öffentlichkeit auf dem neuesten Stand. Mittlerweile fragen sich viele Fußballfans, wer der Spieler ist.

Outing als schwuler Profifußballer: Hitzlsperger macht es vor

Neben seinen Bedenken zeigt sich der Betroffene durchaus nachdenklich, was die Akzeptanz Homosexueller in Deutschland betrifft. Er spricht das Thema Toleranz offensiv an: "Es kann nicht sein, dass wir für Vereine spielen, aber sie so tun als gäbe es uns nicht! Ung gleichzeitig auf tolerant tun. Wie verlogen ist das denn?" twitterte er beispielsweise am 24. Oktober.