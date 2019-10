FCN: Tipper bekommt keinen Schadensersatz - Fehleinschätzung des Schiedsrichters

Ein Tipper erhält keinen Schadenersatz nach einer vermeintlich falschen Schiedsrichterentscheidung in einem Bundesligaspiel des 1. FC Nürnberg gegen Schalke 04. Das Amtsgericht Nürnberg wies die Klage des Mannes gegen die Deutsche Fußball Liga (DFL) ab, wie die Kammer am Montag mitteilte.

Der Tippspiel-Teilnehmer wollte den ihm entgangenen Gewinnbetrag von 190,97 Euro erstattet bekommen. Er begründete das mit einer unerlaubten Handlung von DFB-Schiedsrichter Robert Kampka in dem Spiel der vergangenen Saison am 12. April dieses Jahres.

FCN: Führungstor durch Behrens zählt nicht

Der Kläger hatte darauf getippt, dass in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor fällt. Bei dem von Hanno Behrens in der 43. Minute erzielten Führungstreffer entschied Kampka jedoch auf Stürmerfoul - und das Tor zählte nicht.

"Eine Fehleinschätzung des Schiedsrichters" - Dr. Jochen Drees , fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim DFB gegenüber dfb.de

Das Gericht urteilte, dass es keine Anspruchsgrundlage gebe, da der Kläger keinen Vertrag mit der Deutschen Fußball Liga geschlossen habe, sondern sich an einem Wettspiel eines Sponsoringpartners der DFL beteiligt habe. Auch einen so genannten deliktischen Anspruch aus unerlaubter Handlung verneinte es. Ein solcher Anspruch könne sich nur ergeben, wenn es sich um ein Betrugsdelikt gehandelt hätte.

DFB-Gericht: Schiedsrichter handelte fahrlässig