FCN: Testspiel-Triumph über FC Bayern gibt Rückenwind - Balsam für die Club-Seele

Es war nur ein Testspiel, aber was für eines: Der 1. FC Nürnberg schießt den FC Bayern mit 5:2 ab. "Daraus müssen wir Stärke ziehen", sagte Trainer Keller mit Blick auf den Zweitliga-Abstiegskampf.

Für einen Nachmittag waren beim 1. FC Nürnberg die schlimmen Abstiegsängste im Fußball-Alltag wie weggeblasen. 5:2 gegen die Bayern - kann es an einem Wintertag etwas Besseres für die leidgeprüfte Club-Seele in einer bislang verkorksten Saison nach dem so bitteren Abstieg aus der Bundesliga geben?

Die Fans feierten, die FCN-Spieler genossen den Fünf-Tore-Balsam. Und auch der Trainer freute sich über den Rückenwind für das Trainingslager in Marbella, in das der Drittletzte der 2. Liga am Montag aufbricht.

Selbstbewusstsein: FCN will Sieg gegen Bayern nutzen

"In unserer Phase müssen wir so etwas fürs Selbstbewusstsein nutzen", sagte Jens Keller. Natürlich sei es nur ein Testspiel gewesen. Und natürlich standen bei den Bayern nach dem 1:1-Pausenstand fast nur noch Nachwuchsakteure auf dem Platz. "Aber erste Halbzeit ist Bayern mit der kompletten Kapelle angetreten und wir haben es auch sehr gut gemacht. Daraus müssen wir Stärke ziehen", erklärte Keller.