FCN: So steigt der 1.FC Nürnberg nicht ab - die Szenarien zum Endspurt im Abstiegskampf

Der FCN steht drei Spieltage vor Schluss auf dem 17. Tabellenplatz. Ein Heim- und zwei Auswärtsspiele bleiben den Nürnbergern noch, um den Abstieg in die Zweitklassigkeit zu verhindern. Die Schommers-Elf muss am kommenden Samstag (4. Mai 2019) in Wolfsburg bestehen, empfängt am 33. Spieltag im Max-Morlock-Stadion Borussia Mönchengladbach und reißt Mitte Mai zum SC Freiburg. Für diese Partien existieren mehrere Szenarien, wie der Schlussspurt im Abstiegskampf endet: inFranken.de behält den Überblick.

Tabellenplatz Team Punkte 16 VfB Stuttgart 24 17 1.FC Nürnberg 19 18 Hannover 96 18

Stand der Tabelle: 30. April 2019

Szenario 1: Der FCN schafft den Klassenerhalt

Eines vorweg: Rein rechnerisch ist es für den 1.FC Nürnberg nur noch möglich den Relegationsplatz zu erreichen. Der direkt Nicht-Abstieg ist indessen keine Option mehr. Der FC Schalke 04 hat mit dem Derbysieg über Borussia Dortmund den Vorsprung auf den FCN auf elf Punkte ausgebaut. Der Rückstand der Nürnberger auf den VfB Stuttgart, der den 16. Tabellenplatz aktuell inne hat, beträgt fünf Punkte. Zusätzlich benötigt der Club Schützenhilfe von Berlin, Wolfsburg oder Schalke, den Gegnern des VfB. Um den Relegationsplatz zu erreichen, stehen mehrere Optionen von Szenario 1 zur Auswahl:

Im besten Fall gewinnt der FCN alle drei restlichen Spiele im Saisonendspurt. Mit einer Ausbeute von neun Punkten hätte der 1.FCN nach 34 Spielen 28 Zähler auf dem Konto. Verliert der VfB zwei von drei Spielen oder spielt drei Mal unentschieden, erreicht der FCN das rettende Ufer. Was Schlusslicht Hannover 96 in seinen letzten drei Spielen macht, kann den Franken in diesem Fall egal sein, da 96 einen Punkt hinter dem FCN liegt. Außerdem hat die Elf von Thomas Doll am kommenden Samstag ein schweres Auswärtsspiel bei Bayern München vor der Brust: Verliert Hannover dort und Stuttgart punktet, stehen die Niedersachsen als erster Absteiger in Liga Zwei fest.

Gewinnt der Club lediglich zwei von drei Spielen, darf der VfB keine seiner Partien gewinnen. Holt Stuttgart einen Punkt und verliert sonst, entscheidet das Torverhältnis, bei dem FCN aktuell mit +7 vorn liegt. Holt Nürnberg zwei Siege sowie ein Unentschieden und Stuttgart zwei Unentschieden, ergibt sich die selbe Kombination. Sollte Hannover in dieser Konstellation alle drei Spiele gewinnen, steigen Nürnberg sowie Stuttgart direkt ab und 96 landet mit 27 Punkten auf dem Relegationsplatz.