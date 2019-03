FCN: Saisonaus für Enrico Valentini - Rechtsverteidiger mit schwerer Oberschenkelverletzung

Saisonaus für FCN-Verteidiger Valentini: Enrico Valentini fällt für den Rest der Bundesligasaison aus. Was am Sonntag in Sinsheim beim Auswärtsspiel gegen die TSG Hoffenheim noch unklar war, ist seit Wochenbeginn bittere Realität für den FCN.

FCN verliert Valentini: Verteidiger mit schwerer Verletzung

Wie der 1.FC Nürnberg am Montag (11. März 2018) mitteilte, erlitt der Rechtsverteidiger eine Sehnenverletzung im rechten Oberschenkel. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Er fällt somit zwölf Wochen aus und kann den FCN nicht mehr im Abstiegskampf unterstützen.

FCN-Chefcoach Boris Schommers reagierte geschockt auf die Nachricht: "Das ist natürlich eine sehr bittere Nachricht."

Entwarnung bei Kerk: FCN muss am Wochenende nach Frankfurt

Bei der bitteren Pleite im badischen Sinsheim verletzte sich ebenfalls Offensivspieler Sebastian Kerk. Bei ihm kann der FCN jedoch Entwarnung geben. Er kann im Laufe der Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Die Nürnberger reisen am Sonntag (17. März 2018) zu Eintracht Frankfurt.

