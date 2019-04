FCN: Sportvorstand Robert Palikuca lässt Schommers Zukunft offen - Live-Ticker

FCN: Palikuca wird als Sportvorstand vorgestellt - Live Ticker

+++ Palikuca will FCN "mittelfristig" in der Bundesliga etablieren: "Ich glaube es wäre ein guter Schritt, unabhängig von dieser Saison, es schaffen die Klasse zu halten." Zudem betont er, dass der FCN in Zukunft bestmöglich wieder eigene Talente an den Profifußball heranführen möchte.

+++ 14.42 Uhr: Palikuca in "verantwortungsvoller Position": "Ich ducke mich da nicht weg"

+++ Schommers Zukunft unklar: Palikuca will sich aktuell nicht zur Zukunft des Interimstrainer äußern. Es werden viele Gespräche geführt, so der 40-Jährige.

+++ 14.36 Uhr: Palikuca will Team um sich aufbauen: Der neue Sportvorstand will auf "Breite" mit "Sportkompetenz" setzen.

+++ "Die Spieler, die der 1.FC Nürnberg verpflichten will, sind ohne hin, Spieler, die das Zeug haben direkt wieder aufzusteigen", so Palikuca.

+++ 14.34: Gespräche führen im Lizenzbereich, die Leute im Nachwuchsleistungszentrum kennen zu lernen sowie vertragliche Situationen mit Spielern zu klären, seien zunächst seine ersten Aufgaben. Zur Mannschaft des FCN sagte er: "Das ist ganz viel Hoffnung, dass man noch sieben Pflichtspiele diese Saison hat", so der neue Sportvorstand.

+++ 14.33 Uhr: Palikucas Familie unterstützt seine Entscheidung: "Meine Frau hat gemeint, mach das!"

+++ Punkt 14.30 Uhr: Die Pressekonferenz

"Wir freuen uns, dass wir zusammen gekommen sind und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft.", so Grethlein in der Pressekonferenz.

+++ Um 14.30 Uhr wollen Dr. Thomas Grethlein sowie Robert Palikuca vor die Presse treten.

+++ 14.00 Uhr: Als der FCN die Entscheidung vor rund eineinhalb Wochen verkündete, sagte Grethlein: "Wir sind froh mit Robert Palikuca einen jungen, ehrgeizigen Mann gefunden zu haben, der für sein Alter aber schon über viel Erfahrung im Profi-Fußball verfügt. Aufgrund der Bedeutung der Personalie für die Zukunft unseres Vereins, haben wir uns die nötige Zeit für unsere Entscheidung genommen", hieß es der FCN-Homepage.

+++ 13.56 Uhr: In rund einer halben Stunde stellt der FCN seinen neuen Sportvorstand Robert Palikuca vor. Auf der Pressekonferenz wird zudem Dr. Thomas Grethlein, Aufsichtsratsvorsitzender des 1.FC Nürnberg erwartet.

Neuer Sportvorstand beim FCN - 1.FC Nürnberg präsentiert am Montag Robert Palikuca:

Der 1. FC Nürnberg stellt am Montag (14.30 Uhr) seinen neuen Sportvorstand Robert Palikuca vor. Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist verpflichtete den Kroaten von Ligarivale Fortuna Düsseldorf. Dort war der 40-Jährige für die Spielersuche sowie Kaderplanung zuständig und arbeitete mit Lutz Pfannenstiel zusammen. Palikuca ist damit der offizielle Nachfolger von Andreas Bornemann: Der 47-Jährige wurde Anfang Februar 2019 beim FCN entlassen.

Sportvorstand Robert Palikuca: FCN präsentiert Bornemann-Nachfolger

"Nach 13 Jahren bei Fortuna Düsseldorf möchte ich eine neue Herausforderung annehmen. Die Aufgabe bei einem Traditionsverein wie dem 1. FC Nürnberg ist sehr spannend und reizvoll", sagte Palikuca bei seiner Verpflichtung vor mehr als einer Woche gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur.

Robert Palikuca: Wer ist der neue FCN-Sportvorstand?

Robert Palikuca wurde 1978 im niedersächsischen Bückeburg geboren. Der Kroate begann seine aktive Fußballerkarriere im Jahr 2000 beim VfL Trier an der luxemburgischen Grenze , rund 400 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Es folgten Stationen beim FC St. Pauli sowie Fortuna Düsseldorf. Der 1,96 Meter große Innenverteidiger galt bereits damals als kantiger Verteidiger. Eine Eigenschaft, die er sich wohl auch als Kaderplaner und Fachmann auf dem Transfermarkt behalten hat. 1.FC Nürnberg holt neuen Sportvorstand Zum Video "1.FC Nürnberg holt neuen Sportvorstand"

Robert Schäfer, Vorstandschef bei Fortuna, der laut Medienberichten kurz vor seiner Entlassung steht, sagte beispielsweise über Palikuca: "Mit Robert Palikuca verliert die Fortuna einen wertvollen Mitarbeiter". Er habe großen Anteil an der exzellenten Zusammenstellung des Kaders, sagte Schäfer gegenüber der Rheinischen Post.

Ab Montag (15. April 2019) beginnt am Valznerweiher also eine neue Zeitrechnung: Thomas Grehtlein, Vorsitzender des 1.FC Nürnberg, zeigte sich überzeugt von Palikuca: "Er hat viel Enthusiasmus und Herzblut gezeigt", so Grethlein im Gespräch mit dem Kicker.

Ab 14.30 startet die Pressekonferenz des FCN: inFranken.de berichtet aktuell von der Vorstellung des neuen FCN-Sportvorstands. Um 15 Uhr geht es für die Profis rund, Coach Boris Schommers bittet zum Nachmittagstraining.

