Nürnberg vor 30 Minuten

Gewinnspiel

FCN im Testspiel gegen FC Bayern: Jetzt Tickets für das fränkisch-bayerische Duell gewinnen!

Am 11. Januar 2020 trifft der FCN im Max-Morlock-Stadion in einem Testspiel auf den FC Bayern München. inFranken.de verlost in Kooperation mit MagentaSport 5 x 2 Tickets für die Partie.