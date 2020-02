FCN gewinnt 2:0: Frey, Hack und Mathenia sorgen für Heimsieg gegen Sandhausen

Der 1. FC Nürnberg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga ein wichtiges Zeichen gesetzt. Nach dem Fehlstart in die Rest-Rückrunde bezwang der "Club" den SV Sandhausen am Sonntag mit 2:0 (1:0) und verließ die Abstiegsränge. Vor 25 094 Zuschauern brachte Michael Frey (12. Minute) die Franken in Führung. Der emsige Robin Hack (52.) erhöhte mit seinem siebten Saisontor und schoss die Nürnberger auf Tabellenplatz 13. Die Sandhäuser verließen nach zuvor neun ungeschlagenen Partien den Platz wieder mal als Verlierer.

FCN: Mathenia hält Foul-Elfmeter

Selbst ein Foulelfmeter in der 64. Minute brachte den Gästen nichts: Nürnbergs Schlussmann Christian Mathenia parierte gegen Leart Paqarada und machte sein Foul wieder wett. Auch aus der Gelb-Roten Karte gegen Frey (77.) konnten die Sandhäuser kein Kapital schlagen.