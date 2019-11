Nürnberg vor 51 Minuten

1. FC Nürnberg

FCN gegen Wehen Wiesbaden: So könnten die Teams am Samstag spielen

Der 1. FCN will unter Neu-Coach Jens Keller den ersten Sieg. Am Samstag (13 Uhr) erwartet der Club den SV Wehen Wiesbaden im Max-Morlock-Stadion. So könnten die Aufstellungen aussehen.