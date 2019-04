FCN gegen VfB: So könnten die Mannschaft am Samstag spielen

Der Gegner:

Gegen den Club wird der VfB gefordert sein, das Spiel zu machen: In der Regel liegt das den Schwaben. Mit spielstarken Mittelfeldspielern wie Steven Zuber oder Daniel Didavi und der nötigen Härte durch Santiago Ascacibar, verfügt der VfB über die entsprechenden Mittel, das Geschehen ins letzten Drittel des Gegners zu verlagern.

VfB-Trainer Markus Weinzierl musste zuletzt in Frankfurt eine Niederlage hinnehmen. Seine Mannschaft verlor bei der Eintracht mit 3:0. Foto: Thomas Frey/dpa

Die Stuttgarter benötigen die drei Punkte, die am Samstag vergeben werden, ähnlich dringend wie der FCN. Chefcoach Markus Weinzierl gab sich nach der Niederlage in Frankfurt kämpferisch: "Wir haben noch insgesamt sieben Spiele, die nächsten beiden tragen wir vor heimischem Publikum aus. Wir werden uns weiter wehren. Unser Ziel ist es, es am letzten Spieltag den Klassenverbleib in der eigenen Hand zu haben." Auch Eintracht-Trainer Adi Hütter wählte lobende Worte: Der VfB habe eine tolle Mannschaft, die von der Qualität her, nichts mit dem Abstieg zu tun haben dürfte.