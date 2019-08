FCN in Sandhausen: Der 1. FC Nürnberg gastiert am Freitagabend (16. August 2019) im badischen Sandhausen. Der FCN will den zweiten Auswärtssieg der Spielzeit. Alles Wichtige zur Partie gegen den SV Sandhausen erfahren Sie im inFranken.de-Live-Ticker:

FCN gegen Sandhausen: 2000 Nürnberger im Gästeblock - Canadi zeigt sich zuversichtlich

+++ 18:30 Uhr: Die Mannschaften sind bereit und der Ball rollt! Geleitet wird die heutige Partie von Schiedsrichter Robert Kampka aus Mainz.

+++ 18:28 Uhr: "Aus dem Spiel gegen Nürnberg müssen wir etwas Zählbares mitnehmen, denn die kommenden Aufgaben sind ebenfalls sehr schwierig", so der ambitionierte Sandhausen-Trainer Koschinat. Die nächsten Gegner des SV sind Heidenheim und Darmstadt 98.

+++ 18:20 Uhr: FCN-Trainer Canadi ist zuversichtlich, was die kommende Partie angeht: "Mit dem Pokalerfolg im Rücken hatten wir eine gute Trainingswoche". Man dürfe allerdings nicht die hohe Aggressivität Sandhausens unterschätzen, so der FCN-Coach.

+++ 18:11 Uhr: Letzte Woche noch musste der 1. FCN auf Stammkeeper Mathenia verzichten, da dieser Vater wurde. Ab heute steht die Nummer 26 des Clubs wieder zwischen den Pfosten.

+++ 18:02 Uhr: Sandhausentrainer Uwe Koschinat sieht den Club als Favoriten für den Wiederaufstieg: "Die Ambitionen beim Club sind sehr klar, sie haben sich im Sommer enorm verstärkt und gehören zu den Favoriten auf den Aufstieg in die Bundesliga", so der 47-Jährige vor dem kommenden Anpfiff.

+++ 17.52 Uhr: Das Stadion füllt sich ...

+++ 17.40 Uhr: Im beschaulichen Örtchen nahe Heidelberg will die Elf von Damir Canadi den Schwung des Pokalspiel-Sieges nutzen. Traditionell sieht der FCN gegen den SVS immer gut aus. Acht Mal traf man aufeinander - in sechs Fällen jubelten die Franken.

+++ 17.25 Uhr: Sandhausen mit drei ehemaligen Nürnbergern

Der SV Sandhausen hat ebenfalls seine Aufstellung für den heutigen Abend veröffentlicht: Mit Dennis Diekmeier (Spielführer), Philipp Förster und Rurik Gislason stehen drei ehemalige Akteure des FCN in der Startelf der Badener.

+++ 17.15 Uhr: FCN-Aufstellung ist da

Christian Mathenia steht im Nürnberger Tor. In der Abwehr spielen Tim Handwerker (links), Asger Sörensen und Lukas Mühl (mitte) und Enrico Valentini (rechts). Johannes Geis und Hanno Behrens bilden die Doppel-Sechs. Iuri Medeiros, Sebastian Kerk und Nikola Dovedan befinden sich in der offensiven Dreierreihe. In vorderster Front stürmt Mikael Ishak.

FCN-SVS: Hier findet das Spiel statt

aa/tu