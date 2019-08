FCN gegen Ingolstadt: Nürnberg heute im DFB-Pokal, Club warnt vor A9-Verkehrschaos - Live-Ticker

FCN im DFB-Pokal gegen Ingolstadt: Der 1. FC Nürnberg gastiert am Freitagabend (9. August 2019) beim FC Ingolstadt. Um 20.45 Uhr ist Anpfiff im Audi-Sportpark. Alles Wichtige rund um die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019 erfahren Sie im Live-Ticker von inFranken.de.

FCN warnt Fans vor Verkehrschaos auf der A9

? Vollsperre auf der A9 Richtung München nach Hilpoltstein. Großräumig umfahren. Empfehlung: Allersberg abfahren und Richtung Freystadt fahren. Ab Greding geht’s dann wieder. #fcn #fcifcn — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) 9. August 2019

Auf der A9 zwischen Greding und Hilpoltstein hat sich am Freitagnachmittag (9. August 2019) ein schweres Motorradunglück ereignet. Der Biker schwebt aktuell noch in Lebensgefahr. Die Polizei hat die A9 in Richtung München in diesem Bereich gegen 16 Uhr komplett gesperrt. Mittlerweile fließt der Verkehr an der Unfallstelle vorbei, wie die Polizei gegenüber inFranken.de sagte. Allerdings kommt es weiterhin zu Stau und Verkehrsbehinderungen

Der FCN hat seine Fans deshalb via Twitter vor der Anreise über die A9 gewarnt. Die Empfehlung lautet, bei Allersberg ab- und in Richtung Freystadt zu fahren.

DFB-Pokal: FCN zu Gast in Ingolstadt - wer spielt?

Nach der bitteren Heimpremiere für Nürnbergs Coach Damir Canadi am Montagabend gegen den Hamburger SV stehen Veränderungen in der FCN-Startelf an: Canadi kündigte am Donnerstag auf der Pressekonferenz am Valznerweiher an, dass beispielsweise Stammtorhüter Christian Mathenia nicht zum Einsatz kommen wird: So könnten die Teams heute Abend spielen.

FCN gegen Ingolstadt: Das Schiedsrichter-Gespann im DFB-Pokal

