Nürnberg vor 43 Minuten

1. FC Nürnberg

FCN gegen Heidenheim: So könnten die Mannschaften am Freitag spielen

Der FCN spielt am Freitag ab 18.30 Uhr im heimischen Max-Morlock-Stadion in Nürnberg gegen den 1. FC Heidenheim. Und ein Franke kommt zurück in die Region. So könnten beide Mannschaften auflaufen.