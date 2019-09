FCN gegen Hannover 96: So könnten die Mannschaften am Montag spielen

"Es ist sehr ärgerlich", resümierte Nürnbergs Torhüter Christian Mathenia nach der enttäuschenden 1:1 gegen Aufsteiger Karlsruher SC vor heimischer Kulisse. Gegen die Badener hatte sich der 1. FC Nürnberg einen Heimsieg versprochen - nicht mehr und nicht weniger. Drei Punkte, die dem FCN geholfen hätten, den Rückstand auf die Aufstiegsplätze zu verringern. Auch Torschütze Johannes Geis, der per Elfmeter zum 1:0 traf, ließ seinem Frust freien Lauf: "Wir sind alle unzufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben gut angefangen, machen das Tor und haben dann offenbar das Gefühl, etwas verlieren zu können. Wir lassen uns zu tief fallen und kriegen so das Gegentor. Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt", heißt es auf der vereinseigenen Homepage.

FCN in der Bringschuld: Canadi-Elf muss liefern

Der FCN liegt aktuell auf dem 12. Tabellenplatz: Neun von möglichen 21 Punkten fuhr der Club bisher ein, schoss zehn Tore und kassierte 13 - definitiv zu wenig eigene und zu viele kassierte Tore für den Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg.

Für beide Mannschaften heißt die Devise:

Nürnbergs Trainer Damir Canadi. Foto: Daniel Karmann/dpa Daniel Karmann (dpa)

FCN: So könnte Nürnberg auflaufen

Am Montagabend (30. September 2019) hat der FCN nun die Chance am letzten Tag des Monats endlich den ersten September-Sieg einzufahren. Gegner im Flutlichtspiel ist Hannover 96. Die Hannoveraner sind ebenfalls aus der 1. Bundesliga ins Unterhaus abgestiegen und liegen hinter ihren Ansprüchen zurück. Das Team von Coach Andre Breitenreiter konnte allerdings zuletzt durch einen 1:2-Erfolg in Kiel ein Erfolgserlebnis feiern. Diese drei Punkte geben Auftrieb vor dem 96-Heimspiel am Montag.Verlieren verboten! Wer den Kürzeren zieht, droht in die Abstiegszone abzurutschen. Wer siegt, kann den Anschluss an das erste Tabellendrittel halten.

System: 4-4-2

Tor: Christian Mathenias Leistung stabilisierte sich zuletzt gegen den KSC wieder. Zuvor war der Torhüter in die Kritik geraten. Der 27-Jährige wird wohl auch gegen 96 das Club-Tor hüten.

Abwehr: Gegen Hannover setzt Canadi wahrscheinlich erneut auf eine Viererkette. Auf den Innenverteidiger-Positionen könnten erneut Lukas Mühl und Lukas Jäger auflaufen. Jäger erledigte seine Aufgaben gegen den KSC ordentlich - Mühl hingegen sah teilweise nicht gut aus. Georg Margreitter und Patrick Erras sorgen für Konkurrenzkampf in diesem Bereich und drängen in die Startelf. Als Außenverteidiger bekommen wohl Oliver Sorg und Tim Handwerker eine neue Chance. Handwerker dürfte von Sebastian Kerks schwacher Leistung auf dem linken Flügel profitieren, sonst hätte 25-Jährige eine Alternative linkshinten dargestellt.

Mittelfeld: Johannes Geis bewies sich zusammen mit Hanno Behrens gegen Karlsruhe als Organisatoren im zentralen Mittelfeld. Zudem erzielte Geis ein Tor, so dass er erneut die Fäden im Nürnberger Mittelfeld ziehen dürfte. Spielführer Behrens läuft wohl neben ihm auf. Auf der rechten Außenbahn führt an Nikola Dovedan kein Weg vorbei. Auf der linken Seite könnte der junge Neuzugang Gnezda Cerin eine Chance bekommen. Bereits gegen den KSC durfte er für eine Viertelstunde ran.

Sturm: Canadi könnte erneut auf eine Doppelspitze setzen. Michael Frey und Robin Hack stehen dafür zur Verfügung.

H96: So könnte Hannover spielen

System: 4-4-2

Tor: Ex-Nationalmannschafts-Keeper Ron-Robert Zieler ist die klare Nummer Eins bei den Niedersachsen. Er hütet das Hannover-Tor am Montag.

In der Viererkette könten Felipe und der Ex-Fürther Marcel Franke wieder ein Duo bilden. Rechts könnte erneut Julian Korb verteidigen. Links duellieren sich Miiko Albornoz und Matthias Ostrzolek um den Startelf-Platz.

Mittelfeld: Das Mittelfeld der Hannoveraner ist spielstark besetzt. Dennis Aogo agierte gegen Kiel als Ballverteiler, der sich immer wieder zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Das könnte auch gegen den FCN ein Modell sein. Auf den Achterpositionen bieten sich Edgar Prib, ebenfalls ein ehemaliger Fürther, und Mark Stendera an. Die beiden bundesligaerfahrenen Spieler unterstützen die 96-Offensive immer wieder mit tiefen Läufen. Auf der Zehn war die Kieler Genki Haraguchi zu Hause. Der Japaner trägt zwar die Rückennummer 10, weicht aber immer wieder auf die Außen aus, um die Angreifer zu füttern. Er dürfte auch gegen Nürnberg erste Wahl auf dieser Position sein.

Sturm: Coach Breitenreiter agiert gerne mit einer Doppelspitze. Und im Angriff ist Hannover erstklassig besetzt: Marvin Duksch und der Ex-Nürnberger Cedric Teuchert dürften im Sturm auflaufen.

1.FC Nürnberg-Hannover 96: Wie geht das Spiel aus?