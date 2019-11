Nürnberg vor 56 Minuten

1. FC Nürnberg

FCN gegen Arminia Bielefeld: So könnten die Mannschaften am Sonntag spielen

In Spiel 1 nach der Entlassung von Trainer Damir Canadi trifft der 1. FC Nürnberg auf Arminia Bielefeld. Ausgerechnet könnte man meinen, denn während der Club in der Krise steckt, schwebt die Arminia derzeit auf Wolke Sieben. Eine klare Sache also? So könnten die Teams auflaufen.