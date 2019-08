FCN legt Protest beim DFB ein: Der 1. FC Nürnberg hat am Montagabend (5. August 2019) eine herbe Niederlage gegen den Hamburger SV hinnehmen müssen. Die bittere Heimpremiere für Coach Damir Canadi endete 0:4 für die Hanseaten. Gegen dieses Ergebnis hat der FCN nun offiziell Protest beim Deutschen Fußball-Bund eingelegt. Grund dafür ist ein Spieler der Hamburger: Bakery Jatta.

HSV-Profi Bakery Jatta: Schummelte er bei seiner Identität?

Wie der DFB am Mittwochabend (7. August 2019) mitteilte, habe der Club fristgerecht Einspruch gegen die Wertung des Spiels eingelegt. Die Argumentation von Canadi, Palikuca und Co. stützt sich dabei auf einem Bericht der Sport Bild. Darin heißt unter anderem: Es liege der Verdacht nahe "dass HSV-Profi Bakery Jatta (21) unter falscher Identität in der Bundesliga spielt und im Zuge seiner Einreise nach Deutschland 2015 sowohl seinen Namen als auch sein Geburtsdatum geändert hat."

Konkret soll Jatta nicht am 6. Juni 1998, sondern am 6. November 1995 geboren sein. Zudem soll er offiziell Bakary Daffeh und nicht Bakery Jatta heißen. Die Recherchen der Sport Bild stützen sich auf Aussagen ehemaliger Trainer Jattas. Der HSV-Profi habe bereits damals unter falscher Identität gespielt, heißt es von Seiten der Übungsleiter.

FCN: Wie stehen die Chancen am grünen Tisch?

Informationen von Sport 1 zufolge, soll der Hamburger SV Jatta mit dem Bericht konfrontiert haben. Seine Reaktion darauf ist aktuell unklar. Unklar ist zudem, wie die Chancen des FCN stehen, die drei Punkte gegen den HSV am grünen Tisch zu gewinnen. Mehr in Kürze.

tu