FCN: Auswärtssieg zum Zweitliga-Start - Neuzugang lässt den Club jubeln

Der 1. FC Nürnberg gewinnt sein erste Spiel der neuen Zweitligasaison mit 1:0 bei Dynamo Dresden.

Neuzugang Nikola Dovedan krönte seine gute Leistung mit dem Tor des Tages.

Über das komplette Spiel gesehen war Dresden mindestens gleichwertig, verwertete aber seine Chancen nicht.

Es dauerte ziemlich lange, bis der 1. FC Nürnberg ins erste Saisonspiel kam. Mit Sörensen, Handwerker, Hack und Dovedan standen vier Neuzugänge in der Startelf. Der bislang letzte Neuzugang, der portugiesische Offensivmann Iuri Medeiros, saß zunächst auf der Bank. Die Hausherren waren fast 40 Minuten lang die bessere Mannschaft. Der Club wirkte fahrig im Aufbau und musste bis Minute 38 auf seine erste Chance warten, als ein Ishak-Kopfball übers Tor ging.

Dovedan mit gelungener Punktspiel-Premiere für den Club

Folglich war der Führung für Nürnberg acht Minuten nach der Pause zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft: Der zur Pause eingewechselte Sorg flankte in den Strafraum, und der von Heidenheim gekommene Neuzugang Nikola Dovedan köpfte ein. Der kleine Österreicher (1,72 Meter) war auffälligster Nürnberger Angreifer, oft nur durch Fouls zu stoppen und schnürte in der 81. Minute beinahe den Doppelpack, als ein Fernschuss nach Hack-Vorlage knapp vorbei ging.

Dresden war aber auch in Halbzeit 2. Vor allem Baris Atik sorgte immer wieder für Gefahr. Die beste Chance für die Gastgeber hatte Koné in der 86. Spielminute, aber Club-Schlussmann Christian Mathenia hielt den Schuss aus neun Metern überragend. Petrak hatte in der Nachspielzeit noch die Chance, die Führung auszubauen - sein Kopfball landete aber an der Latte.

Die Aufstellung des 1. FC Nürnberg:

Mathenia - Margreitter, Erras, Sörensen - Valentini (45. Minute Sorg), Handwerker (90. Mühl), Jäger, Behrens, Dovedan, Hack - Ishak (62. Petrak)

Tor: 0:1 Dovedan (43. Minute, Vorlage: Sorg)

Das erste Heimspiel für den Club in der neuen Zweitligaligasaison ist ein Montagsspiel: Am 5. August muss der FCN um 20.30 Uhr gegen den HSV ran. Vier Tage später, am Freitag, 9. August, bestreiten die Canadi-Schützlinge beim FC Ingolstadt die erste Runde im DFB-Pokal.