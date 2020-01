FCN gegen FCB: Nürnberg schießt die Bayern ab - historisches 5:2 in Nürnberg

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg freute sich nach seiner ersten Trainingswoche in der Wintervorbereitung auf das reizvolle Testspiel gegen Rekordchampion FC Bayern München - und zwar zu recht: Mit 5:2 besiegte der Club geschwächte Bayern.

"Es ist schön, dass wir gegen so eine Mannschaft antreten dürfen, aber es wird sicherlich nicht leicht für uns. Wir spielen gegen die beste Mannschaft Deutschlands", hatte Trainer Jens Keller vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gesagt. Doch der FC Bayern München hat seine Generalprobe für den Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga ordentlich verpatzt. T

rainer Hansi Flick bot beim erstaunlichen 2:5 (1:1) am Samstag gegen den abstiegsbedrohten Zweitligisten 1. FC Nürnberg allerdings nur in den ersten 45 Minuten jene A-Elf auf, die so größtenteils auch am 19. Januar in Berlin gegen Hertha BSC auflaufen dürfte. Zur Pause wechselte Flick komplett - und der Nachwuchs ging krachend unter.