EM-Testspiel-Kracher in Nürnberg: Deutschland trifft im Max-Morlock-Stadion auf starken Gegner

Deutschland trifft vor EM in Nürnberg auf Italien: Die Fußball-Nationalmannschaft testet - kurz vor dem Beginn der Europameisterschaft - im Frühjahr 2020 gegen den viermaligen Weltmeister Italien.

In Nürnberg wird das Team von Trainer Joachim Löw am 31. März 2020 auf die Squadra Azzurra treffen, wie der DFB am Donnerstag (5. Dezember 2019) mitteilte. Für den 26. März steht als EM-Vorbereitung außerdem ein Testspiel gegen Spanien in Madrid an.