Ein Club mit Geschichte: Die Historie des 1. FC Nürnberg

Fußball war in Nürnberg bereits Ende des 19. Jahrhunderts populär. So ist es wenig verwunderlich, dass es nicht allzu lange dauerte, bis der 1. FC Nürnberg gegründet wurde. Einen besonders wichtigen Sieg konnte der Club nach dem Ersten Weltkrieg verbuchen. Wir erzählen Ihnen die ganze Geschichte hinter dem FCN.

1. FC Nürnberg: Die Gründung und erste Erfolge

Am 4. Mail 1900 wurde der 1. Fußballclub Nürnberg in der Gaststätte "Zur Burenhütte" gegründet. Das erste Spiel fand gegen die Schuckertschen Elektrizitätswerke statt und die Nürnberger gingen als Sieger aus dem Match hervor.