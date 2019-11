Desaster für den 1. FCN und Mintals Trainer-Einstand: Club geht mit 1: 5 gegen Bielefeld unter

Vereinsidol Marek Mintal hat bei seinem Einstand als Interimstrainer des 1. FC Nürnberg ein Desaster erlebt. Fünf Tage nach der Trennung des Österreichers Damir Canadi unterlag der konfuse fränkische Traditionsverein am Sonntag mit 1:5 (0:3) gegen den neuen Tabellenführer Arminia Bielefeld und rutscht immer tiefer in die Krise.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Pflichtspielen schwebt der "Club" in Abstiegsgefahr und muss in der Länderspielpause in der Trainerfrage dringend einen Volltreffer landen.

Club nicht weit von den Abstiegsplätzen entfernt

Vor 28.624 Zuschauern machten Jonathan Clauss (10. Minute), Andreas Voglsammer (13.) und Fabian Klos (15.) gegen in allen Belangen überforderte Gastgeber im Grunde schon nach einer Viertelstunde alles klar. Nach dem Seitenwechsel trafen für die hocheffektiven Bielefelder erneut Klos (60.) und Reinhold Yabo (73.). Die Nürnberger waren durch Asger Sörensen (59.) nur einmal erfolgreich. Der "Club" hat nur zwei Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Lautstark hatten die Nürnberger Fans ihrem Vereinsidol Mintal noch vor dem Anpfiff zugejubelt. Und den ersten Torschuss gab mit Felix Lohkemper nach nur 30 Sekunden auch ein "Club"-Spieler ab. Rasendschnell sackte die Stimmung auf den Rängen allerdings in den Keller.

Pfiffe der FCN-Fans

Einen abgefälschten Ball von Yabo rettete Florian Hartherz noch vor dem Aus. Seine Hereingabe vollendete Clauss zur Führung der Gäste. Kurz darauf erhöhte Voglsammer nach einem flotten Angriff auf 2:0 für die Arminia. Die komplett überrumpelte Defensive der Nürnberger um Innenverteidiger Lukas Mühl kassierte anschließend auch noch das 0:3 durch Klos. Die FCN-Fans quittierten den Desaster-Start mit Pfiffen.

Nicht nur der eigentliche U21-Coach Mintal, der den Österreicher Canadi vorübergehend abgelöst hat, war bedient. Auch für den erst 18-jährigen Benedikt Willert, der nach vier Torwartausfällen erneut zwischen den Pfosten stand, war der Start niederschmetternd.

Die bissiger auftretenden Bielefelder konnten nach ihrem Turbostart abwartend agieren. Den mit vier Neuen in die Partie gegangenen Nürnbergern fiel im Vorwärtsgang nichts ein, in der Defensive boten sie nur harmlosen Geleitschutz.

Ungemütliche Länderspielpause für den Club

Mintal konnte zur Halbzeit bei seinem Spielwechsel keinen Fehler begehen. Es traf nur Lohkemper, der für Iuri Medeiros Platz machte. Auch nach der Halbzeit konnten die Nürnberger, die sich Fehlpass um Fehlpass leisteten, ihre Zerfallserscheinungen nicht stoppen. Die Länderspielpause wird für den "Club" nun so richtig ungemütlich.

Neuer Trainer noch in dieser Woche?

Noch in der kommenden Woche möchte der 1. FC Nürnberg seinen neuen Trainer präsentieren. "Das Ziel haben wir uns gesetzt, dass wir diese Woche einen neuen Trainer präsentieren", sagte Sportvorstand Robert Palikuca nach dem 1:5 am Sonntag gegen Arminia Bielefeld im TV-Sender Sky.

U21-Coach Marek Mintal betreute den "Club" gegen den neuen Tabellenführer. "Was passiert, das muss ich ehrlich sagen, weiß ich selber nicht", meinte der frühere Torjäger nach der Blamage über eine mögliche Zukunft bei den Profis. Abgemacht worden war, dass Mintal die Mannschaft vorerst nur auf die Partie gegen die Bielefelder vorbereitet und sie da auch betreut.