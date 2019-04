Der Club weiß, wie es geht

Robert Palikuca, seit vergangenem Montag neuer Sport-Vorstand des abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg, verbreitete bei seinem ersten offiziellen Auftritt für seinen neuen Arbeitgeber reichlich Optimismus. "Seit dem Wochenende sind wir wieder auf drei Punkte dran und haben die Hoffnung, dass wir in dieser Saison noch sieben Pflichtspiele bestreiten dürfen", sagt der 40-Jährige. In die sieben Spiele hatte der in Bückeburg geborene Kroate, der zuletzt beim Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf im Bereich Kaderplanung und Scouting tätig gewesen war, die beiden Relegations-Begegnungen gegen den Zweitliga-Dritten mit inbegriffen. Diese werden am 23. und 27. Mai ausgetragen.

Ein Blick auf die Tabelle genügt, um festzustellen, dass es nach den Ergebnissen des 29. Spieltags nahezu unmöglich sein dürfte, auf direktem Weg die Klasse zu halten: Der FC Schalke 04 als Tabellen-15. hat neun Punkte Vorsprung, der FC Augsburg (14.) gar zehn Zähler - und es bleiben nur noch fünf Spieltage, bis der Vorhang für die Saison 2018/2019 fällt.

So richtet sich der Blick der Nürnberger Verantwortlichen nicht nur auf den nächsten Gegner, der am Samstag Bayer Leverkusen (15.30 Uhr, BayArena) heißt, sondern auch auf den VfB Stuttgart, der mit drei Punkten Vorsprung auf den Club den Relegations-Platz 16 belegt und der, ebenfalls am Samstag (15.30 Uhr), in Augsburg gastiert.

Vom Papier her haben die Franken beim Europa-League-Anwärter Leverkusen die deutlich schwerere Aufgabe zu bewältigen, zumal die Rheinländer als Achter lediglich zwei Punkte hinter dem zur Teilnahme am internationalen Geschäft berechtigenden Platz 6 liegen.

Allerdings hat das überaus hoch veranlagte und jugendliche Ensemble von Trainer Peter Bosz in den zurückliegenden vier Begegnungen nur einmal dreifach gepunktet - zuletzt beim VfB Stuttgart durch einen Elfmeter-Treffer von Kai Havertz. Der 19-jährige Nationalspieler, der gegen Nürnberg bereits sein 101. Bundesliga-Spiel absolvieren wird, gehörte zu den auffälligsten Akteuren auf dem Rasen.

Nach zuvor drei Niederlagen und elf Gegentoren war das Zu-Null-Spiel gegen Stuttgart Balsam auf die Seelen der Werks-Kicker - insbesondere für die Defensiv-Abteilung um Sven Bender. "Wir haben eine offensive Spielweise, verteidigen hoch, aber damit halten wir auch den Gegner weit weg vom eigenen Tor", sagte Bender der Rheinischen Post. "Das haben wir auch in den Vorwochen über weite Strecken gut gemacht, aber in den entscheidenden Situationen haben wir einfach geschlafen. Das darf uns nicht mehr passieren." Er hofft, dass sich der Trend, die Null zu halten, auch in den kommenden Spielen bestätigt.

Leverkusen ist anfällig für Konter

Boris Schommers, der am Samstag erstmals als Chef-Trainer des 1. FC Nürnberg in seine Heimatstadt zurückkehrt, dürfte Benders Meinung sicherlich nicht teilen: Denn nach den überaus gelungenen Auftritten gegen Augsburg, Stuttgart und "Königsblau" möchte der 40-Jährige auch gegen die Rheinländer zu Punkten kommen. Entscheidend wird einmal mehr sein, wie kompakt sich sein Mittelfeld und der Defensiv-Verbund gegen die technisch versierten und spielfreudigen Leverkusener präsentieren wird. Dass die Bosz-Truppe, die ihre Gegner früh anläuft und hoch presst, durchaus anfällig für Konter ist, haben die Niederlagen in Hoffenheim, Leipzig und Bremen gezeigt.

Ein 1:1 wie im Hinspiel würde die Nürnberger Chancen auf das Erreichen des Relegations-Platzes weiter steigern - vorausgesetzt die Stuttgarter gehen in Augsburg leer aus. Und Palikuca, dessen erste offizielle Mission direkt wieder ins Rheinland führt, dürfte sich in seiner Einschätzung bestätigt fühlen, "dass die Hoffnung und der Glaube an den Klassenerhalt noch da sind".

Schommers im Interview: "Ein ganz anderes Spiel"

Club-Trainer Boris Schommers kehrt am Samstag in seine Geburtsstadt Leverkusen zurück - genauer gesagt: in die BayArena, wo er mit dem 1. FC Nürnberg weiter Boden gutmachen möchte im Abstiegskampf der Bundesliga. Im Interview äußert sich der 40-Jährige über den Gastgeber, die Besonderheit der Partie - und über seinen neuen Vorgesetzten Robert Palikuca.

Herr Schommers, was erwartet den Club in Leverkusen?

Boris Schommers:

Es wird ein ganz anderes Spiel als die letzten Partien. Leverkusen ist sehr spielstark, deswegen dürfen wir ihnen keine Räume geben. Das geht aber nur, wenn wir mit einer kompakten, mannschaftlich geschlossenen und zweikampfstarken Leistung dagegenhalten. Dann bekommen wir auch die Räume, um Tore zu erzielen. Von daher wird es auf diese gute Mischung ankommen.

Hat die Partie für Sie persönlich eine besondere Note?

Es ist kein besonderes Spiel für mich. Für mich ist es schön, ins Rheinland zurückzukommen. Ansonsten ist es ein Spiel, in dem wir punkten wollen.

Personell können Sie weitgehend aus dem Vollen schöpfen...

So wie es aktuell aussieht, sind alle Spieler einsatzfähig. Dass Georg Margreitter nicht mittrainiert hat, war eine reine Vorsichtsmaßnahme - weil wir in den vergangenen zwei Tagen sehr intensiv im physischen Bereich gearbeitet haben. Am Donnerstag steigt er wieder zu einhundert Prozent ein.

Welchen Eindruck haben Sie in der kurzen Zeit von Robert Palikuca bekommen?

Die Fragen stellte unser Mitarbeiter Dirk Kaiser.

Er weiß, was er will und ist einhundertprozentig motiviert. Er hat in den ersten Gesprächen den gleichen Glauben wie ich versprüht, dass wir noch etwas erreichen können - und dass wir diese Chance noch haben. Insofern war es bis jetzt ein positives Aufeinandertreffen.