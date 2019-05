Bundesliga-Legende und ehemaliger FCN-Spieler: Manfred Burgsmüller überraschend gestorben

Überraschender Tod einer Bundesliga-Legende: Manfred Burgsmüller ist am vergangenen Samstag im Alter von 69 Jahren in Essen verstorben. Dies bestätigte sein ehemaliger Verein Borussia Dortmund auf seiner Twitter-Seite. Zuvor hatte die "Bild" über das Ereignis berichtet.

Burgsmüller antwortet nicht auf WhatsApp - Freundin findet tote Bundesliga-Legende

Laut "Bild" soll Burgsmüller bereits am Samstag in seiner Wohnung in Essen-Fischlake verstorben sein. Zuvor habe eine Freundin stundenlang auf eine Antwort über den Messenger-Dienst WhatsApp gewartet. Als diese ausblieb, sei sie zu seiner Wohnung gefahren und habe den leblosen Burgsmüller gefunden.

Die "Bild" zitiert einen Nachbarn von Burgsmüller: "Die Freundin hat Manni vorgefunden und sofort den Notarzt alarmiert. Leider waren die Versuche der Helfer, ihn zu reanimieren, ohne Erfolg."

Der Rettungswagen sei gegen 19.35 Uhr bei Burgsmüller eingetroffen. Zwei Stunden später wurde der ehemalige Stürmer für Tod erklärt.

Burgsmüller bestritt 447 Bundesligaspiele - auch für den FCN

Manfred Burgsmüller wurde am 22. Dezember 1949 in Essen geboren. In seiner langjährigen Bundesliga-Karriere spielte er unter anderem für Rot-Weiss Essen, Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg und den SV Werder Bremen. Dabei schoss er als Angreifer insgesamt 213 Bundesliga-Tore und belegt damit noch heute Platz 4 der ewigen Torjägerliste der Liga.

Sein größter Erfolg war die deutsche Meisterschaft mit Werder Bremen im Jahr 1988. Zudem stand er mit den Hanseaten zweimal im Finale des DFB-Pokals. Mit 135 Treffern ist er bis heute der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze von Borussia Dortmund.

Für den 1. FC Nürnberg bestritt Burgsmüller in der Saison 1983/84 insgesamt 34 Spiele, in denen ihm 12 Tore für den Club gelangen.

