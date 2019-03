1. FCN: Nürnberg kämpft tapfer - aber bricht neuen Negativrekord

Der 1. FC Nürnberg hat seine Negativserie fortgesetzt und steuert dem neunten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga entgegen.

Die Franken verloren am Sonntag bei 1899 Hoffenheim 1:2 (0:1) und bleiben damit auch in der 19. Liga-Partie in Serie ohne Sieg.

1. FC Nürnberg bricht neuen Negativrekord

Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 war nach 25 Spieltagen kein Bundesligist so schlecht wie der Tabellenletzte aus Nürnberg in dieser Saison.

Ist der FCN noch zu retten?

Vor 29.015 Zuschauern in Sinsheim erzielte Andrej Kramaric (25. Minute/Handelfmeter/78.) beide Tore für das Team von Trainer Julian Nagelsmann. FCN-Kapitän Hanno Behrens (61.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen.