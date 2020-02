Heidenheim an der Brenz vor 1 Stunde

1. FCN: Club verspielt Führung in Heidenheim - trotz Rekordtor

Der 1. FC Nürnberg hat einen großen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Nach couragierter Leistung reichte es am Ende nicht für drei Punkte beim Tabellenvierten 1. FC Heidenheim.