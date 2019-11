Update, 05.11.2019, 13.40 Uhr: Canadi entlassen - Mintal übernimmt

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat sich von Trainer Damir Canadi getrennt. Sportvorstand Robert Palikuca und der österreichische Coach verständigten sich am Tag nach der 1:3-Auswärtsniederlage beim VfL Bochum auf ein Ende der Zusammenarbeit. Die sportliche Verantwortung übernimmt vorerst U21-Coach Marek Mintal.

"Wir haben uns nach der Rückkehr aus Bochum zusammengesetzt, die Situation selbstkritisch und ehrlich analysiert und sind gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass es der richtige Schritt ist, die Zusammenarbeit zu beenden", erklärte Palikuca. "Es war ein offenes Gespräch, in dem wir die Entwicklungen kritisch bewertet haben und am Ende der Meinung waren, dass es im Interesse des Vereins ist, der Mannschaft einen neuen Impuls zu geben. Ich danke dem Verein und seinen Fans für die Zeit hier in Nürnberg und wünsche dem Club, dass er die gesteckten Ziele erreicht", wird Damir Canadi auf der Vereinswebsite zitiert.

Club-Legende Mintal wird das Team ab Mittwoch auf die anstehende Heimpartie gegen Arminia Bielefeld (Sonntag 10. November 19, 13.30 Uhr) vorbereiten. Unterstützt wird der ehemalige FCN-Torjäger dabei von Co-Trainer Ahmet Koc, der ihm in der aktuellen Saison auch bei der U21 zur Seite steht.

Krise nach FCN-Pleite in Bochum: Club-Fans fordern Canadi-Rausschmiss.

Nach der 1:3-Niederlage des 1. FC Nürnbergs in Bochum gerät vor allem Trainer Damir Canadi zunehmend in Bedrängnis. Viele der mitgereisten Club-Fans forderten lautstark die Entlassung des österreichischen Fußballlehrers. Dies berichtet die Deutsche Presse-Agentur.

"Canadi raus!"-Rufe in Bochum: Club-Fans wüten gegen FCN-Trainer

Nürnbergs Fußballer standen bedröppelt und mit gesenkten Köpfen vor der Gäste-Kurve und ließen sich vom aufgebrachten Fan-Vorsänger über ein Megafon anbrüllen. Nach dem nächsten Tiefpunkt ihrer Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga beim 1:3 (0:3) in Bochum blieb den Franken nichts anderes übrig, als sich zu entschuldigen. Trainer Damir Canadi war zu dem Zeitpunkt schon in den Katakomben des Ruhrstadions verschwunden. Die "Canadi raus!"-Rufe aus dem "Club"-Block dürfte der Wiiener aber noch gehört haben.

Die Situation des Chefcoachs hat sich am Montagabend verschärft. . Nachdem er bereits Berichte und Gerüchte und ein gestörtes Binnenklima zwischen ihm und seinen Spielern dementiert hatte, sagte Canadi nach dem Rückschlag in Bochum: "Am Ende muss ich die Verantwortung übernehmen. So wie es im Fußball nun mal ist."

Gespräch mit Vereinsführung: Muss Canadi heute seinen Hut nehmen?

Für den Dienstag (5. November 2019) hatte der Trainer selbst ein Gespräch mit den Vereinsbossen angekündigt. Man werde sich "ganz normal zusammensetzen und alles besprechen", sagte Canadi. FCN-Sportvorstand Robert Palikuca hatte nach der neuerlichen Pleite auf einen Kommentar zunächst verzichtet.

Nur ein Sieg in zuletzt neun Pflichtspielen sind eine verheerende Herbstbilanz für ein Team, das eigentlich in die Bundesliga zurückkehren will. In der Tabelle rutschte der "Club" auf Platz elf ab, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt bereits neun Punkte. Die Abstiegszone ist indes nur noch zwei Zähler entfernt.

Club-Auftritt in Bochum: Verpatzte erste Hälfte mit vielen Fehlern

In einer völlig verpatzten ersten Hälfte hatten sich die Nürnberger die Niederlage mit individuellen Fehlern selbst eingebrockt. Danilo Soares (9. Minute), Simon Lorenz (40.) und Manuel Wintzheimer (45.) trafen für den VfL bis zur Pause. Dass U19-Torwart Benedikt Willert, der wegen gleich vier Ausfällen zu seinem Profidebüt kam, zweimal nicht gut aussah, nahm ihm Canadi nicht übel. "Da nehme ich unseren jungen Torhüter ausdrücklich aus der Schuld", betonte der Trainer. Dass sich aber beim 0:2 zwei Spieler in der Mauer wegduckten, sei "desolat". Der Treffer von Asger Sörensen (63.) war zu wenig für die Aufholjagd.

Der erst 18 Jahre alte Willert erhielt sogar Beistand vom generischen Torwart Manuel Riemann, der die VfL-Fans gestenreich aufforderte, den Nürnberger Nachwuchskeeper nicht mit Hohngesängen zu verspotten.

Ratlose Spieler stellen sich wütenden Fans

Die Spieler waren ratlos. "Ich weiß nicht, woran das liegt und warum wir diese Phasen haben", sagte Kapitän Hanno Behrens zum ersten Abschnitt. Sörensen berichtete, dass Nürnberg eigentlich tief und kompakt stehen wollte, um dann bei Kontern gefährlich zu werden. "Ich kann nicht erklären, wie wir dann zusammenfallen.".