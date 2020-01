Spielzeugmuseum Nürnberg - ein Riesenspaß für Klein und Groß

Mehr als 600 Jahre Spielzeugtradition - Nürnberg ist eine Stadt, die mit der Herstellung von Spielzeug

fest verwurzelt ist. Nicht umsonst treffen sich bereits seit Jahrzehnten die wichtigsten Spielzeughersteller jährlich auf der internationalen Spielzeugmesse in Nürnberg.

Den Grundstein für Nürnbergs Ruf als Spielzeugstadt legten im Mittelalter die sogenannten Dockenmacher. Die Puppenmacher stellten kleine Ton- und Holzfiguren her. Weltweite Aufmerksamkeit erlangten die Nürnberger Zinnfiguren. Die Blütezeit der Nürnberger Spielzeugmanufakturen war um 1900, als Spielzeuge wie Puppenhäuser in die ganze Welt versandt wurden.