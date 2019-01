Nürnberg vor 3 Stunden

Zeitvertreib

Spielwarenmesse Nürnberg 2019: Mit diesen Neuerungen sollen Erwachsene angelockt werden

Am Mittwochvormittag öffnet die Spielwarenmesse in Nürnberg zum 70. Mal ihre Türen für Fachbesucher. Bereits am Dienstagvormittag durften Presse und Facheinkäufer die rund 120.000 Neuerungen bestaunen.