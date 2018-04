?Smoke ? Raucher unter sich? im Filmhaus

Anlässlich der Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? zeigt das Filmhaus den Film ?Smoke ? Raucher unter sich? von Wayne Wang (New York, 1995). Die Vorführungen im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, beginnen an den Sonntagen 22. April und 29. April 2018 jeweils um 11 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Seit vielen Jahren morgens Punkt acht Uhr fotografiert Auggie Wren (Harvey Keitel) die Straßenkreuzung vor seinem Tabakgeschäft in New York und schafft damit ein einmaliges Zeugnis der Topographie eines alltäglichen Ortes. 4 000 Aufnahmen hat er bereits. Aber Auggies Tabakgeschäft in Brooklyn fungiert auch als Treffpunkt für Biografien und Geschichten, in deren Zentrum ein Schriftsteller und die Fotografie stehen. Der Film von Wayne Wang (Drehbuch: Paul Auster) gehört längst zu den Kultfilmen über New York

Ergänzend zum Film, der das New York der 1990er-Jahre zeigt, zeigt die Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? im Kunsthaus ? im selben Haus eine Etage tiefer ? das New York der frühen 1970er. Die fotografische Bildserie nahm der renommierte und mit vielen Preisen ausgezeichnete Schriftsteller Jürgen Becker auf. Mit seinem Fotoapparat Rollei 35 erkundete und dokumentierte Jürgen Becker bildnerisch den Stadtraum und hielt die täglichen Gänge durch die Stadt in einer Art von visuellem Tagebuch fest. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg