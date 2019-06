Slipknot bei RiP 2019: ein wenig verrückt, ein wenig unheimlich, aber vor allem rocken sie die Bühne

Rock im Park 2019: Headliner Slipknot: Ein wenig unheimlich wirken Slipknot ja nach wie vor. Seit 1995 gibt es die Nu-Metal- und Alternative-Metal-Band aus den USA mittlerweile schon - die Masken bei ihren Auftritten sind kaum mehr wegzudenken. Außerdem nicht wegzudenken ist, wie Slipknot jedes Mal aufs Neue schafft, ihr Publikum zum Durchdrehen zu bringen - da war Rock im Park 2019 keine Ausnahme. Die Zuschauer hüpfen, tanzen, schreien, bringen den Boden zum Zittern. Genau wie man es sich vorstellt auf einem Rock-Festival.

Unser Liveticker zu Rock im Park 2019: Hier bekommen Sie alles, was Sie wissen müssen

59+

Für August diesen Jahres kündigten Slipknot übrigens ihr neues Album "WE ARE NOT YOUR KIND" an und die Fans sind gespannt. Das neue Lied "Unsainted" könnt ihr bereits jetzt schon hören.