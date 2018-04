Sitzung des Baukunstbeirats

Die nächste öffentliche Sitzung des Baukunstbeirats findet am Donnerstag, 19. April 2018, in der Aula des Baumeisterhauses, Bauhof 9, statt. Um 16.30 Uhr wird der Neubau eines Geschäftshauses in der Breiten Gasse 71-73 behandelt (Bauherr: NEWPORT R.E. Nürnberg BG 71-73 GmbH & Co. KG, Hamburg; Planung: jessenvollenweider architektur, Basel; Vorprojekt). maj

Alle öffentlich behandelten Projekte sowie die Zusammenfassung der Sitzung des Baukunstbeirats gibt es zeitnah nach der Sitzung im Internet unter

www.nuernberg.de/internet/referat6/bkb.html

