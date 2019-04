Sichere Zonen für Hunde: FDP-Politikerin will Idee für Nürnberg aufgreifen

17 Hundefreilaufzonen in Nürnberg gibt es schon. Umzäunt ist davon keine. Das bemängelt die stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Nürnberg, Birgit Wegner, auf Facebook. Ihr Vorschlag: Umzäunte Hundefreilaufzonen, nach einer Initiative aus Schwaben.

In Schwaben gibt es das Hunde-Projekt schon - "Gerne würde ich diese Idee auch für Nürnberg aufgreifen"

"Da ich selbst Hundehalterin bin, wünsche ich mir schon lange ein umzäuntes Gebiet", berichtet Birgit Wegner gegenüber inFranken.de. Fündig wurde sie in Lauben (Schwaben), wo es schon ein Beispielobjekt gibt. "Gerne würde ich diese Idee auch für Nürnberg aufgreifen", schreibt sie auf Facebook. Aufmerksam gemacht habe sie ein Parteikollege aus Kempten.

"Meiner Ansicht nach fehlen in einer Großstadt mit mehr als 500.000 Einwohnern wenigstens 1-2 umzäunte Hundeplätze, in denen sich unsere Hunde in einem sicheren Umfeld austoben können", schreibt Wegner auf Facebook.

Das sind die Probleme mit den vorhandenen Hundefreilaufzonen

Ihr Probleme mit den bereits vorhandenen Hundefreilaufzonen: "Unglücklich gewählt, sie befinden sich an Radwegen, Spielplätzen oder stark frequentierten Straßen", sagt Wegner. Außerdem sei keine der Freilaufzonen umzäunt. "Gerade, wenn ein Hund noch nicht so gut hört, wäre das notwendig".

"Für den Anfang reicht erstmal ein umzäuntes Gebiet. Später sind auch ein Parkour und Ähnliches denkbar", berichtet Wegner inFranken.de.

1,8 Millionen Euro Hundesteuer für die Stadt Nürnberg im vergangenen Jahr

Über genaue Kosten ist noch nichts bekannt. Auf Facebook schreibt die FDP-Politikerin: "In Hinblick darauf, dass Nürnberg bayernweit den höchsten mir bekannten Hundesteuersatz erhebt und damit im vergangenen Jahr 1,8 Mio. Euro vereinnahmt hat, bin ich der Ansicht, dass ein entsprechender Antrag darauf durchaus eine Berechtigung hat."

Vorschlag erhält Unterstützung vom FDP-Stadtrat

Eigens kann Birgit Wegner keinen Antrag stellen, sie sei ja keine Berufspolitikerin, berichtet sie. Allerdings kann sie auf die volle Unterstützung von Alexander Liebel zählen, der im Nürnberger Stadtrat für die FDP sitzt. Er hat ihr zugesichert, sich für ihr Anliegen einzusetzen.

