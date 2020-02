Frau in Linienbus sexuell belästigt - Tatverdächtiger festgenommen: Am Freitagnachmittag (7. Februar 2020) belästigte ein Fahrgast eines Nürnberger Linienbusses eine Frau in sexueller Weise. Die Polizei verhaftete den 43-jährigen Tatverdächtigen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die Frau gegen 14.30 Uhr mit einem Linienbus im Bereich des Nordrings. Während der Fahrt berührte sie ein hinter ihr sitzender Fahrgast unsittlich. Die Frau machte den Busfahrer auf das Geschehen aufmerksam, der den mutmaßlichen Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhielt.