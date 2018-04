Sexuelle Belästigung auf Nürnberger Volksfest: Mann leckt Frau am Ohr

"An die Falsche geraten" titelt die Polizei in einer Pressemitteilung, nachdem die Beamten am Samstag auf dem Nürnberger Volksfest einen 37-jährigen wegen sexueller Belästigung festgenommen hatten.Scheinbar konnten sich die Beamten eine gewissen Genugtuung über die Reaktion einer Frau nicht verkneifen: Zuvor hatte sich der Mann zwei Frauen genähert. Unvermittelt begann er die zwei Frauen in unsittlicher Weise an den Ohren abzuschlecken.Eine der beiden Frauen drehte sich daraufhin um und schlug den Mann ebenso unvermittelt in das Gesicht. Weitere Zeugen kamen hinzu und hielten den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.Gegen den alkoholisierten Mann leiteten die Beamten der Volksfestwache ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ein.