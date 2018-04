Sexuelle Belästigung in Nürnberg: Mann leckt Frau am Ohr - sie schlägt mit dem Bierkrug zu

Auf dem Nürnberger Volksfest hatte am Samstag ein betrunkener Mann zwei Frauen sexuell belästigt. Der 37-Jährige hatte sich an die Frauen herangeschlichen und ihnen am Ohr gelackt. Mit der Reaktion einer der Frauen hatte er nicht gerechnet.



"An die Falsche geraten" titelt die Polizei in einer Pressemitteilung, nachdem die Beamten am Samstag auf dem Nürnberger Volksfest einen 37-Jährigen wegen sexueller Belästigung festgenommen hatten.



Nürnberger Volksfest: Mann leckt Frauen am Ohr



Scheinbar konnten sich die Beamten eine gewissen Genugtuung über die Reaktion einer Frau nicht verkneifen: Zuvor hatte sich der Mann zwei Frauen genähert. Unvermittelt begann er die zwei Frauen in unsittlicher Weise an den Ohren abzuschlecken.



Eine der beiden Frauen drehte sich daraufhin um und schlug den Mann ebenso unvermittelt in das Gesicht. Weitere Zeugen kamen hinzu und hielten den 37-Jährigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.



Die Polizei ergänzt in ihrer Pressemitteilung vom 9. April, die Frau habe dem Mann "nach aktuellem Ermittlungsstand zusätzlich mit einem Bierkrug auf den Kopf gehauen."



Die Polizei konnte die Identität aller Beteiligten vor Ort feststellen. Gegen den 37-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein. Die 30-jährige Frau muss sich wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung verantworten.