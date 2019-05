Nürnberg vor 37 Minuten

Missbrauch von Kinder

Paar beim Sex auf Gehweg erwischt: Mann entblößt sich vor Kindern

Am Dienstagabend hat ein Spaziergänger ein Pärchen beobachtet, das an einer Hauptverkehrsstraße in Nürnberg sexuelle Handlungen ausführte. Das Pärchen flüchtete, und der Mann entblößte sich dabei vor zwei Kindern.