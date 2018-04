Senioren erkunden die Jürgen-Becker-Schau

Speziell für neugierige, ältere Kunstinteressierte gibt es nun erstmals im Kunsthaus im KunstKulturQuartierr das Angebot ?Nachgefragt. Was Sie schon immer über zeitgenössische Kunst wissen wollten?. Dr. Annette Scherer, Kunsthistorikerin und Kulturgeragogin im Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg, bietet den zweiteiligen Kurs in der aktuellen Ausstellung ?Jürgen Becker. New York 1972? an folgenden Tagen an: Mittwoch, 18. April 2018, Ausgewählte Werke von Jürgen Becker I, und Donnerstag, 26. April 2018, Ausgewählte Werke von Jürgen Becker II. Die Veranstaltungen finden jeweils von 15 bis 16.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Kunsthaus Nürnberg, Königstraße 93.

Dass der renommierte Schriftsteller Jürgen Becker auch mit dem Fotoapparat unterwegs war, wissen nicht viele. Aber bereits 1972, als Becker sich auf einer Lesereise durch Kanada und die USA befand, hielt er einen längeren Aufenthalt in New York nicht mit Worten, sondern in Bildern fest. Auf seinen täglichen Streifzügen durch die pulsierende Stadt entstanden viele Schwarz-Weiß-Fotografien im Stil der Street-Photography, die das Leben im Stadtraum einem visuellen Tagebuch gleich festhielten. Die Bilder wurden erst 40 Jahre später von Beckers Sohn, dem Fotokünstler Boris Becker, entdeckt und in einem Buch veröffentlicht. Das Museum für Photographie in Braunschweig präsentierte im vergangenen Jahr anlässlich des 85. Geburtstags von Jürgen Becker eine Auswahl der New Yorker Fotografien. Diese Ausstellung ist nun in erweiterter Form im Kunsthaus zu sehen. Bei einem gemeinsamen Rundgang durch die Schau stellt Dr. Annette Scherer ausgewählte Werke vor und beantwortet auch allgemeine Fragen zur zeitgenössischen Kunst. Bei Kaffee und Kuchen klingen die Veranstaltungen im Gespräch aus.

Inklusive Bewirtung kostet die Teilnahme an den Veranstaltungen je Termin10 Euro (mit Senioren-Kulturkarte 7 Euro). Anmeldungen nimmt das Sekretariat der Kunsthalle unter Telefon 09 11 / 231-28 53, E-Mail kunsthalle@stadt.nuernberg.de, entgegen. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg