SEK-Einsatz in Nürnberg: Am Montagnachmittag (09.03.2020) fassten Spezialkräfte einen gesuchten Mann vor einem Einkaufszentrum in St. Leonard, berichtet die Polizei. Wegen eines schweren bewaffneten Raubüberfalls wurde nach dem 41-Jährigen aus Ungarn mit einem internationalen Haftbefehl gesucht.

Nach dem Ersuchen der ungarischen Sicherheitsbehörden beauftragte die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg das Bayerische Landeskriminalamt mit der Zielfahndung. Noch am selben Tag fanden die Ermittler heraus, wo sich der 41-Jährige aufhielt.

Vor Nürnberger Einkaufszentrum: Gesuchter Mann leistet keinen Widerstand

Am Montagnachmittag fand dann der Zugriff statt. Als der gesuchte Räuber das Nürnberger Einkaufszentrum verließ, nahmen ihn die Spezialkräfte fest. Der 41-Jährige leistete keinen Widerstand.

Der Mann wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt, nun sitzt der 41-Jährige in Haft. Die ungarischen Behörden können nun seine Auslieferung beantragen.

