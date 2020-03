Die einen haben fast nichts mehr zu tun. Die anderen kommen mit den Aufgaben kaum noch nach. In der aktuellen Krise ist die Arbeit extrem ungleich verteilt. „Wir haben viele offene Stellen im Einzelhandel“, sagt Olga Saitz, Sprecherin der bayerischen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg. Generell sei die Nachfrage nach Mitarbeitern in allen Bereichen rund um die Lebensmittelversorgung enorm. Gesucht würden nicht nur Supermarkt-Mitarbeiter, sondern auch Helfer auf den Feldern der Landwirte wie beispielsweise im Knoblauchsland vor den Toren der Frankenmetropole.

Neue Internetplattform für Landwirtschaft soll Erntehelfer akquirieren

Jochen Loy, beim Bayerischen Bauernverband als Geschäftsführer für die Kreisverbände Nürnberg, Fürth und Erlangen-Höchstadt zuständig, verweist auf eine neue Landwirtschaftsplattform, die erst vor wenigen Tagen in Betrieb gegangen sei. Auf der Internet-Plattform www.saisonarbeit-in-Deutschland.de würden Bauern und Erntehelfer unkompliziert vernetzt. Egal ob Kurzarbeiter, die etwas dazuverdienen wollen oder Studenten, die auf der Suche nach einer neuen Einnahmequelle in der Krise sind - jede helfende Hand werde in den kommenden Monaten auf den fränkischen Äckern und Feldern in der anstehenden Erntezeit gebraucht.

Bauern erhalten viel Unterstützungsangebote

Über die neue Plattform sucht auch Marcus Kratzer, Bio-Gemüsebauer aus dem idyllischen Wetzendorf im Nürnberger Knoblauchsland, nach Saisonarbeitskräften für April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober und November. Auf dem elf Hektar großen Bio-Betrieb werden vor allem Möhren und Salate angebaut. Normalerweise werden die fünf Angestellten von zehn Saisonarbeitskräften unterstützt. Die Arbeitszeit beträgt durchschnittlich acht Stunden. Nach Möglichkeit wird an sechs Tagen in der Woche gearbeitet. Der Stundenlohn beträgt 9,35 Euro. Gratis gibt es eine kostenfreie Unterkunft dazu. Die Nachfrage nach diesen Jobs ist aber offensichtlich bereits enorm. „Bei uns rufen täglich 30 Leute an, die uns unterstützen wollen“, sagt Marcus Kratzer am Freitag am Telefon. Noch müsse er die vielen Bewerber vertrösten. „Bei uns geht die Arbeit erst in 14 Tagen los.“ Wer körperlich fit sei und keine Angst vor dem Arbeiten unter freiem Himmel habe, könne jederzeit vier bis sechs Wochen bei ihm anfangen, um die Krise zu überbrücken. „Wir müssen jetzt alle zusammenhalten“, wirbt der Bio-Landwirt für Solidarität.

Kreativität, Flexibilität und gesunder Menschenverstand sind gefragt auf dem Arbeitsmarkt

Kreativität und Flexibilität seien in der aktuellen Krise auf dem Arbeitsmarkt besonders gefragt, ist sich auch Olga Saitz von der Regionaldirektion der Arbeitsagentur sicher. Eine gehörige Portion gesunder Menschenverstand könne bei der Jobsuche in der Corona-Krise ebenfalls nicht schaden. Dieses Prinzip funktioniere nicht nur im Lebensmittelbereich. Auch in der Gastronomie ließen sich damit noch Arbeitsmöglichkeiten finden. Weil die Wirtshäuser und Restaurants zur Eindämmung der Pandemie geschlossen bleiben müssen, seien aktuell viele Bewirtungsbetriebe dazu übergegangen, das Essen zu den hungrigen Kunden direkt nach Hause zu bringen.