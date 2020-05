Auf der Staatsstraße 2401 hat es am Freitagnachmittag (29.05.2020) einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein Autofahrer ist zwischen Feucht und Nürnberg-Altenfurt mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren. Er wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung musste die Staatsstraße vorübergehend komplett gesperrt werden, berichtet die Agentur News5.

Der Polizei liegen derzeit noch keine Erkenntnisse zum Unfallhergang beziehungsweise der Unfallursache vor.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald inFranken.de neue Informationen vorliegen.

