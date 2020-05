Tödlicher Unfall auf A3 bei Nürnberg - Autofahrerin kollidiert mit Lkw

Auf der Bundesautobahn A3 hat sich am Montagabend (11. Mai 2020) ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen der Polizei zufolge geschah der Unfall zwischen den Anschlussstellen Oberölsbach und Altdorf/Burgthann.

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de bestätigt, verlor eine Autofahrerin aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen und kollidierte mit einem Lkw, der auf der rechten Fahrspur in Richtung Nürnberg unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls zog sich die Autofahrerin so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Bergungsarbeiten auf A3 laufen noch

Die A3 war bis etwa 22 Uhr in Richtung Nürnberg voll gesperrt. Der Stau, der hinter dem Unfall entstand, wird derzeit auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten sind noch in vollem Gange.

Zur Unfallursache gibt es noch keine gesicherten Informationen. Die Polizei und ein Sachverständiger sind vor Ort.

Dies ist eine Erstmeldung. Sobald der Redaktion weitere gesicherte Informationen vorliegen, wird dieser Artikel ergänzt und aktualisiert.