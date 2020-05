Polizeieinsatz in Schwabach wegen Instagram-Angeberei: Für viel Aufregung sorgte ein 14-Jähriger am Freitagmittag (8. Mai 2020) im mittelfränkischen Schwabach, berichte die Polizei. Seinetwegen gab es gegen 12.30 Uhr einen großen Polizeieinsatz in der Innenstadt.

Zeugen hatten beobachtet, wie der Jugendliche im Hof einer Rechtsanwaltskanzlei Zielübungen mit einer täuschend echt aussehenden Waffe machte. Mehrere Menschen sahen den 14-Jährigen und alarmierten aufgeregt die Polizei.